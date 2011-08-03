版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 14:10 BJT

〔全球金市〕COMEX期金触纪录高位,受经济增长和欧债危机担忧推动

路透新加坡8月3日电---纽约商品期货交易所(COMEX)主力期金合约GCcv1周三升至每盎司1,664.9美元的纪录高位,因受全球经济增长与欧元区债务危机的担忧推动.

现货金XAU=触及1,662.01美元的纪录高点.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐