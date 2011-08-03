〔基金产业〕英特尔投资今年将在中国投12个项目,金额较去年翻倍

路透北京8月3日电---英特尔(INTC.O)旗下全球战略风险投资机构--英特尔投资(Intel Capital)今年将在中国投资12个项目,投资总额较去年翻倍,并料将占到其全球投资额的20%.

英特尔投资全球总裁苏爱文周三表示,公司今年来已在中国投资了六家公司,金额共计4,500万美元,预计今年剩馀月份中,公司仍将加速在华投资.

"今年将在中国投资12家公司,这意味着今年馀下月份将加速投资,...未来亦将继续扩大在中国的投资."苏爱文并称,公司今年全年的全球投资目标为5亿美元.

路透根据上述数字推算,若今年英特尔能如期在中国完成12宗投资,那麽其投资额将接近1亿美元.去年该公司在中国的投资占到全球9%,仅次于美国位居全球第二位.

英特尔投资今日并宣布,旗下中国技术基金II已向三家科技公司投资2,200万美元,包括B2C百货商城耀点100、致力于高清智能电视增值业务解决方案的佳视互动,以及智能感应技术公司--博康智能,所投资金将用于公司的产品开发和市场拓展.

据英特尔提供的资料显示,自1998年进入中国以来,英特尔投资已在中国投资了100多家技术公司,投资总额逾5亿美元.旗下中国技术基金II成立于2008年,规模为5亿美元,主要投资创新型科技公司.

截至今年4月2日,英特尔投资的价值评估大约在21.79亿美元,今年上半年,该公司的全球投资金额已达2.73亿美元,而去年其全球投资总额为3.27亿美元,共投资了119个项目.(完)