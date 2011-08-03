〔基金产业〕英特尔投资今年将在中国投12个项目,金额较去年翻倍

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月3日电---英特尔(INTC.O)旗下全球战略风险投资机构--英特尔投资(Intel Capital)今年将在中国投资12个项目,投资总额较去年翻倍,并料将占到其全球投资额的20%.
英特尔投资全球总裁苏爱文周三表示,公司今年来已在中国投资了六家公司,金额共计4,500万美元,预计今年剩馀月份中,公司仍将加速在华投资.
"今年将在中国投资12家公司,这意味着今年馀下月份将加速投资,...未来亦将继续扩大在中国的投资."苏爱文并称,公司今年全年的全球投资目标为5亿美元.
路透根据上述数字推算,若今年英特尔能如期在中国完成12宗投资,那麽其投资额将接近1亿美元.去年该公司在中国的投资占到全球9%,仅次于美国位居全球第二位.
英特尔投资今日并宣布,旗下中国技术基金II已向三家科技公司投资2,200万美元,包括B2C百货商城耀点100、致力于高清智能电视增值业务解决方案的佳视互动,以及智能感应技术公司--博康智能,所投资金将用于公司的产品开发和市场拓展.
据英特尔提供的资料显示,自1998年进入中国以来,英特尔投资已在中国投资了100多家技术公司,投资总额逾5亿美元.旗下中国技术基金II成立于2008年,规模为5亿美元,主要投资创新型科技公司.
截至今年4月2日,英特尔投资的价值评估大约在21.79亿美元,今年上半年,该公司的全球投资金额已达2.73亿美元,而去年其全球投资总额为3.27亿美元,共投资了119个项目.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。