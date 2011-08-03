〔日本股市〕重挫2.1%收于五周低位,因美国疲弱数据引发全球经济疑虑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月3日电---日股日经指数周三跌至五周低位,因更多令人失望的美国经济数据助燃关于全球经济体质的忧虑,市场人士也表示,对日圆干预的谨慎情绪不一定会提供太多支撑.
日经指数.N225周三收低2.1%至9,637.14点,为3月11日地震後一轮大跌以来的最大单日跌幅.东证股价指数.TOPX则跌2.0%至826.75点.
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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