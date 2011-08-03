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市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 14:19 BJT

〔日本股市〕重挫2.1%收于五周低位,因美国疲弱数据引发全球经济疑虑

路透东京8月3日电---日股日经指数周三跌至五周低位,因更多令人失望的美国经济数据助燃关于全球经济体质的忧虑,市场人士也表示,对日圆干预的谨慎情绪不一定会提供太多支撑.

日经指数.N225周三收低2.1%至9,637.14点,为3月11日地震後一轮大跌以来的最大单日跌幅.东证股价指数.TOPX则跌2.0%至826.75点.

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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