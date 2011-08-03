〔东京汇市〕瑞郎接近高位而澳元下跌,欧债危机升温令投资者寻求避险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 瑞郎兑美元及欧元缩减涨幅,此前曾触及纪录高位
* 欧元区债市紧张形势与全球经济成长疑虑主导市场
* 对干预的忧虑令美元兑日圆相对持稳
* 澳元受创,因投资者出脱风险资产
路透新加坡8月3日电---瑞郎周三触及纪录高位,澳元则下跌,欧元区债市紧张气氛再次升温,且市场担心全球经济放缓,令投资者纷纷寻求避险.
日圆兑美元则持稳,近来日本当局不断发出警告,市场警惕当局或出手干预打压日圆.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。