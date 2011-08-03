版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 14:21 BJT

〔东京汇市〕瑞郎接近高位而澳元下跌,欧债危机升温令投资者寻求避险

* 瑞郎兑美元及欧元缩减涨幅,此前曾触及纪录高位

* 欧元区债市紧张形势与全球经济成长疑虑主导市场

* 对干预的忧虑令美元兑日圆相对持稳

* 澳元受创,因投资者出脱风险资产

路透新加坡8月3日电---瑞郎周三触及纪录高位,澳元则下跌,欧元区债市紧张气氛再次升温,且市场担心全球经济放缓,令投资者纷纷寻求避险.

日圆兑美元则持稳,近来日本当局不断发出警告,市场警惕当局或出手干预打压日圆.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐