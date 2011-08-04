〔路透专访〕中国康联控股料10月初在台上市,近期拟加大并购拓业务领域

* 预期10月初在台湾证交所挂牌

* 短期将透过并购扩大业务领域和销售渠道

* 专注产品开发和销售

作者 林琦

路透上海8月4日电---中国大陆药厂--康联控股高层周四预计,10月初将在台湾证交所上市.在上市融资後,短期内公司将会推动收购兼并,将业务领域扩大至医疗器材及拓展下游销售渠道(通路).

有台资背景的康联控股,其上市计划已获台湾证券交易所董事会同意,正等待台湾金管会证期局的批复.公司创始人、执行长(CEO)李欣在接受路透专访时指出,除了透过并购加速扩张外,公司还将加快开发新产品以及购买一些新药,扩大旗下产品组合.未来肝病,呼吸科,神经/精神等将是公司重点发展的市场领域.

"短期内我们会侧重于收购,当然我们收购不会是全买,合作一部分,"他说,目前已有不少大陆和台湾公司纷纷要求与康联洽谈合作.

在李欣眼中,发展路径与康联类似的先声药业SCR.N和康哲药业(0867.HK)既是未来的榜样,亦将是有力的竞争对手.这些药企均是以营销起家,逐步透过并购扩展至生产及研究领域,目前已成为一家较具竞争力的药企.

根据公开资料,康联控股预计招股777.8万股,每股暂定招股价99台币,募资约7.7亿元台币.募集资金用于拓展营运规模和充实营运资金.本次IPO的辅导券商为凯基证券.

2003年台湾人李欣离开罗氏制药ROCZg.SROG.VX,与合作夥伴携手创立康联药业.2005年公司与天津药品研究院合作,在中国首次推出新一代抗乙肝(B肝)药品--代丁.目前代丁在中国大陆同类药物中的市场占有率已近三成,其竞争对手包括葛兰素(GSK.L)和泰国正大集团旗下的江苏正大天晴药业等.

康联控股为注册于开曼群岛的上市主体,其全资拥有香港康联药业及其中国实体--上海国创医药公司.据公开资料,2010年公司营收达15.09亿元台币,税後利润3.69亿台币,每股收益5.69元台币.

**"微笑曲线"**

康联控股的发展战略是"微笑曲线的两端",即专注附加值更高的产品开发和市场销售.李欣介绍称,与大陆和国际公司合作,开发有前景的产品;透过专业的代表向大陆的医院进行品牌推广,这是公司的业务重点.而生产是委托其他药厂生产,未来数年内公司不会考虑介入生产领域.

目前大陆存在的研发基础薄弱,产学研贸彼此割裂的现状,恰是给了康联药业一个巨大的扩展机遇.其王牌产品但丁就是康联与天津药品研究院合作推出并做大市场份额的典范.

康联目前正在大陆销售六个药品,而已完成签约、正注册或临床阶段的有13个药品,计划在2012年-2017年陆续上市;尚处洽谈合作阶段的有17个产品.

他还指出,康联的一大竞争优势就是独特的全方面营销及销售渠道策略,将销售网络建至大陆各地.而上市後的并购,亦将加速销售网络的建立.

目前公司营销,推广及销售团队拥有400名专业人员,向遍布29个省的近2,700家医院提供服务.公司的医院网络已覆盖大陆50%的三级(高等)医院及30%的二级医院.

中国已是全球第三大医药市场,未来五年更有望超越日本,成为全球第二大市场.这吸引辉瑞(Pfizer)(PFE.N)、礼来(LLY.N)、葛兰素史克等国际大药厂纷纷前来投资.国际知名医药健康咨询公司IMS Health Inc.数据显示,2011年中国医药市场有望实现25-27%的增长,达到500亿美元.

**选择合适的上市地点**

对于为何选择台湾作为公司第一上市地点,而非中国创业板或香港市场,李欣如数家珍似地列举:首先是落叶归根,上市环境较为熟悉;其次台湾股市大多为中小型公司,而且流动性较好,对康联这种类型的公司较适合.

其三是台湾股市对生物医药类公司估值合理,具有可持续性;而且大型企业不多;其四是近阶段台湾投资者对中国概念股较为追捧.

他还指出,台湾股市相对灵活的再融资机制亦为康联控股今後的并购创造了条件.

"假以时日,五年後,不管从营业额还是其他方面...我们在台湾有可能成为某一方面的龙头,"不过他表示,大陆的医药市场相当庞大,大公司比比皆是,康联身处其中并不起眼.(完)