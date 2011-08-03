《交易视点》中国债市近期或短暂回暖,宜减持长债及获利了结--民生银行

路透上海8月3日电---中国民生银行(600016.SS)(1988.HK)最新债市报告认为，近期内资金面紧张状况将有可能出现缓解，或将带动债市收益率出现企稳和下行；但短期内的收益率下降和债市可能出现的乐观情绪未必代表着投资和交易机会将会显现。

报告指出，由于8、9 月份长期品种仍将面临众多的压力和不确定因素，利用这个机会减持长债、获利了结实现收益可能是更加稳妥的做法。

**季节因素令通胀压力仍大**

季节性因素继续给通胀带来较大压力，基本面风险可能会逐渐显现。通胀方面，由于6月CPI创下6.4%的新高，7月份CPI不考虑新涨价因素的同比也将达到6%。食品价格方面，根据农业部和商务部公布的数据，虽然7月份食品有一些涨幅缩小、价格回落的迹象，但整体水平仍较6月份上升。

非食品价格方面，根据商务部公布的数据，自6月27日至7月27日的四周内，商务部重点监测的生产资料市场价格仅在第一周出现下跌，其後则连续3周小幅上升，环比涨幅略高于6月。综合以上因素，7月CPI 同比很可能与6月水平相当，即使出现回落，幅度也很可能在0.2%之内，甚至也不能排除略高于6月的可能性。

而进入8月以後，食品价格又将进入季节性上涨的时间段内。从历史上看，8、9 月是下半年食品和非食品价格上涨幅度较为明显的两个月份，如果我们仅考虑翘尾因素，在不把7月CPI的环比涨幅计算在内的情况下，按照历史平均水平，8月和9月份的CPI同比涨幅也达到了5.9%和5.5%。

因此，我们认为今年三季度CPI 同比的回落幅度很可能是比较温和的，而绝对水平难以回落至5.5%以下，甚至还应防范CPI出现超季节性因素的上涨。在这种情况下，货币政策出现明显放松的难度较大，通胀的居高不下还可能会再度引发债券市场的负面情绪，使得收益率曲线长端在8、9月份还会面临一些压力。

**资金面依旧脆弱**

7月份资金面未按照预期回落至相对稳定的低位水平，确实受到了第二周公开市场大幅净回笼、财政存款上缴、以及转债发行等因素影响，但本质的原因还是存款准备金率不断上调至21.5%的高位後，银行实际的可用资金已经处于不断下降的过程中。

扣除存款准备金後，银行的存贷差同比增速自去年11月以来就处于基本“不增”的状态，其中还有4个月存贷比同比增速的降幅接近-10%。

此外，存款准备金率的上调会使得货币乘数有所减小，而经济增长的放缓也可能会同时降低货币流通速度，在其共同作用之下，银行的货币创造和资金回笼速度均受到影响，也使得资金面处于比较脆弱的状态中。以上这些因素会使得以前影响并不大的事件对现在的资金面造成较大冲击。

当前资金面的状况使得继续频繁上调存款准备金率缺乏可能性和必要性，但这并不意味着下半年资金面有足够的条件恢复平稳和宽松。

今年下半年到明年上半年的公开市场到期量将呈现总量减少、分布极不平衡的特点，这将大大限制央行对短期资金紧张的调节能力。此外，由于通胀高企使得货币政策难以转向，如果外汇流入量出现放大，央行也存在继续动用准备金工具进行对冲的可能性。

综上所述，尽管在经历了7月的紧张後，资金面短期内可能会有所缓解，但这并不意味着其将最终回归至平稳和相对宽松的状态。在当前存款准备金率处于高位的前提下，如果紧缩的货币政策不出现转向，资金面已经处于比较脆弱的状态，一些小的突发事件仍然较有可能对资金面造成明显扰动，使得其难以成为债市上涨稳定的推动力量。

**操作策略**

短期内的利好机会更可能是实现收益的时机，投资和交易还需等待观望。短期内，资金面的好转可能会促使债券市场出现一些利好机会，

我们认为，相对于把握相应投资和交易机会，利用债市可能的上涨机会减持长期品种、实现收益是更为稳妥的做法，这主要是因为长端收益率在8、9 月份可能还会继续面临一些压力。

结合前面对基本面和资金面的分析，我们认为，通胀的季节性上升会使未来货币政策出现转向的可能性较小，这将会影响市场对加息进入尾声的判断出现一定反复，并且限制短期限央票的发行利率出现回落。

从历史上看，1年期央票的发行利率与通胀的走势较为一致，通胀如果在8、9 月份难以回落至5.5%以下，1 年期央票的发行利率也很难出现下降，甚至还有可能因央行希望加大央票发行量而出现进一步上升，这将限制短期限品种收益率的回落幅度。

此外，资金面难以恢复到平稳和宽松的水平，潜在的短期扰动也会对短端造成较大压力。另一方面，目前国债的长短期利差已经处于非常低的水平，在未来通胀难以大幅回落的预期下，长短期利差可能将出现扩大。

由于央票发行利率和资金面的不稳定，对短端收益率的回落幅度有所限制，长短期利差的扩大可能会通过长期利率的上升实现。

例如2003年的长短期利差扩大就是这种情况。即使1年期国债收益率下降至3%，按照10年期和1 年期国债的平均利差100BP，10年期国债收益率也在4%左右。因此我们认为，在操作上警惕和防范8、9 月份长端可能出现的风险、进一步等待和观望投资及交易机会，可能会是较为适宜的选择。(完)

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