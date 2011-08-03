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债券 | 2011年 8月 3日 星期三 14:32 BJT

〔欧元债市〕德债期货开盘上扬,全球经济增长担忧刺激避险买需

路透伦敦8月3日电---德国政府公债期货周三高开,受悲观的全球经济增长前景支撑.随着欧元区债务危机加剧,这也令西班牙与意大利承压.

市场担忧美国的减支措施会使已经疲软的全球经济进一步放缓,隔夜海外股市下跌,避险资产买需增加.

市场对意大利巨额公共债务的担忧周二令该国公债收益率(殖利率)升至14年高点,并使其距离全面爆发金融危机更近了一步.而不到两周之前,欧元区决策者刚刚达成协议,遏制危机蔓延.

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