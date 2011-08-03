〔欧元债市〕德债期货开盘上扬,全球经济增长担忧刺激避险买需

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦8月3日电---德国政府公债期货周三高开,受悲观的全球经济增长前景支撑.随着欧元区债务危机加剧,这也令西班牙与意大利承压.
市场担忧美国的减支措施会使已经疲软的全球经济进一步放缓,隔夜海外股市下跌,避险资产买需增加.
市场对意大利巨额公共债务的担忧周二令该国公债收益率(殖利率)升至14年高点,并使其距离全面爆发金融危机更近了一步.而不到两周之前,欧元区决策者刚刚达成协议,遏制危机蔓延.
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。