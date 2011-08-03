〔澳洲股市〕收跌2.3%至11个月低位,市场忧心经济成长和欧洲国家债务

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本8月3日电---澳洲股市周三收低100点至11个月低位,矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)各自重挫逾3%,因市场担心经济成长乏力和主要贸易夥伴债务问题.
有迹象显示,欧元区第三大经济体意大利或正在接近全面金融危机,令全球市场受到打击.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收跌100.8点,报4,332.8点.周二时曾下挫1.4%.(完)
--编译 洪曦;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。