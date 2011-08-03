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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 14:36 BJT

〔澳洲股市〕收跌2.3%至11个月低位,市场忧心经济成长和欧洲国家债务

路透墨尔本8月3日电---澳洲股市周三收低100点至11个月低位,矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)各自重挫逾3%,因市场担心经济成长乏力和主要贸易夥伴债务问题.

有迹象显示,欧元区第三大经济体意大利或正在接近全面金融危机,令全球市场受到打击.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收跌100.8点,报4,332.8点.周二时曾下挫1.4%.(完)

--编译 洪曦;审校 王洋

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