《外汇动态》欧洲开盘:避险情绪助推瑞郎全线走强,日圆持稳,

0629GMT---瑞郎兑欧元EURCHF=及兑美元CHF=各自创下1.0797瑞郎及0.7610瑞郎的纪录新高,在全球经济放缓引发的忧虑令市场流动性稀薄之际,投资者继续增加避险资产的多头仓位.

美元兑日圆JPY=持稳于77.15日圆附近,到现在为止,市场仍不愿推高日圆,因担心日本央行将阻升日圆强势.3月创下的76.25日圆纪录高位仍然未被打破.

欧元兑美元EUR=持稳于1.4180美元,对美国经济成长的担忧与欧元区债务危机因素相互抵消.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王洋

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