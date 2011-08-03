美国财长盖特纳称不确定美债信评级是否会被下调

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月2日电---美国财长盖特纳表示，他不确定债务协议是否能使得美国AAA评级不被下调。
美国ABC电视台周二播出了对盖特纳的采访，盖特纳表示美国经济陷入二次衰退的机率很小，但有关债务上限和违约风险的争论已经影响到了人们对美国经济的信心。
盖特纳周一下午接受了采访，在谈及二次衰退风险时，他说道：“我觉得现在风险不是很大。”
盖特纳称，评级机构将“认真考察”华盛顿的政治家们是否有决心把赤字降到可控程度。
盖特纳称，协议是否能避免美国评级不被下调不是我能决定的，而是取决于评级机构。（完）
编译：高虹 发稿：程芳
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