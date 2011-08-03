〔国际油市〕布兰特原油期货下跌1美元,受美经济疑虑和赤字担忧打压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新加坡8月3日电---布兰特原油期货周三下挫逾1美元,跌向115美元,此前评级机构穆迪给予美国负面展望,令市场更加担心该国或将面临较长期的财政和经济困境,需求料下降.
0640GMT,布兰特原油期货LCOc1下滑1.03美元至115.43美元,较127美元上方的今年高点相差近12美元.美国原油期货CLc1跌0.73美元至93.06美元,为五周低位.(完)
--编译 洪曦;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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