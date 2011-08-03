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市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 14:53 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货下跌1美元,受美经济疑虑和赤字担忧打压

路透新加坡8月3日电---布兰特原油期货周三下挫逾1美元,跌向115美元,此前评级机构穆迪给予美国负面展望,令市场更加担心该国或将面临较长期的财政和经济困境,需求料下降.

0640GMT,布兰特原油期货LCOc1下滑1.03美元至115.43美元,较127美元上方的今年高点相差近12美元.美国原油期货CLc1跌0.73美元至93.06美元,为五周低位.(完)

--编译 洪曦;审校 艾茂林

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