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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 15:18 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:回升至日高

IFR悉尼8月3日电---如前所述,欧洲将加入今天的行情,欧元/美元卖盘再度回潮,并可能试探隔夜低点1.4150.

美元兑日圆以外货币回升向日内高点,美元/坡元最新报1.2103,美元/马币(林吉特)最新报2.9805,美元/泰铢报29.80,美元/菲律宾披索报42.35,美元/印尼卢比报8480.

亚洲地区股市依然大幅下挫,欧洲主要股市开盘料将同样挫跌.

如果欧元/美元在1.4150下方的止损单被触发,其料将加速下跌.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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