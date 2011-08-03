《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:回升至日高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼8月3日电---如前所述,欧洲将加入今天的行情,欧元/美元卖盘再度回潮,并可能试探隔夜低点1.4150.
美元兑日圆以外货币回升向日内高点,美元/坡元最新报1.2103,美元/马币(林吉特)最新报2.9805,美元/泰铢报29.80,美元/菲律宾披索报42.35,美元/印尼卢比报8480.
亚洲地区股市依然大幅下挫,欧洲主要股市开盘料将同样挫跌.
如果欧元/美元在1.4150下方的止损单被触发,其料将加速下跌.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。