《亚洲经济分析》若无中国相助,亚洲恐难躲过美欧经济恶化的冲击

路透新加坡8月3日电---亚洲避开欧美经济前景恶化影响的最大希望在于中国,但中国可能不愿,或无力担当起这个重任.

中国国内通胀率位于三年高位,政府已使出浑身解数,试图放慢经济增长步伐,但物价上涨压力仍然不见消退.这表明中国不可能再重复2008年的措施,当时中国加大政府支出以抵御全球衰退,提振了亚洲和全球经济.

至于出口方面,尽管中国已经取代西方,成为许多亚洲经济体的最大贸易夥伴,但这并不能给他们提供完全的庇护.中国从其亚洲邻国进口的部分产品,转而用于生产出口到美国和欧洲的其他商品.

"问题在于终端需求是否真正在亚洲,"Capital Economics驻新加坡分析师Vishnu Varathan表示.

美国失业率上升,经济增长逊于预期,已引发对这个全球最大经济体重陷衰退的担忧.在欧元区,投资者要求西班牙和意大利对其公债支付更高的收益率(殖利率),这凸显了债务问题并不仅仅局限于希腊、爱尔兰和葡萄牙的担忧.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

浏览亚洲对美国出口图表,请点选(link.reuters.com/xem82s)

浏览亚洲金融曝险图表,请点选(r.reuters.com/sex82s)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

只要不爆发大规模的金融危机,即便全球经济进一步下滑,也不会对亚洲造成太大伤害,且影响可能集中在台湾和韩国等出口依赖型经济体.

近期的一系列经济数据很少见到乐观迹象,更多的却是担忧的理由.

先看看积极的方面:

* 中国官方的制造业采购经理人指数(PMI)显示,7月新订单增长,打破了三个月的下滑态势.而新出口订单增长连续第四个月下滑.两者综合考虑,这表明国内需求相对理想.

* 韩国7月对中国出口较上年增长19.4%,增速高于6月.

* 中国6月工业增加值大增15.1%,高于上半年14.3%的增幅.

以下则是不好的消息:

* 作为内需衡量指标的中国服务业增幅降至三个月最低,新增就业也为2009年5月以来最低.

* 台湾6月对其最大贸易夥伴--中国大陆的出口订单较上月下跌4.3%.

* 韩国7月对美国出口仅增长1.9%,对欧盟出口减少8.7%.甚至对中国出口的大幅增长也可能只是受益于商品价格上涨因素.出口增长最快的两个类别分别是石油产品和钢铁.

* 7月全球制造业增长速度为2009年7月以来最慢,新订单出现逾两年来的首次减少.