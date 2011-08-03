〔热点问答〕日本政府干预汇市与央行宽松政策双管齐下,能否压低日圆?

路透东京8月3日电---如果日本入市干预压低日圆汇率,其将乐于将干预资金流在市场,而事实上日本可能在干预汇市同时,施加进一步的货币宽松操作.

过去一个月内,日圆已大涨近5%,这是由于美国的巨额债务,导致投资者担忧该国或有可能失去AAA债信评级而抛弃美元,转投其他流动性资产.

这令日本政府官员警觉,此前他们警告称将采取干预汇市来避免经济受到日圆升值的打击.日本经济依赖出口,且刚刚从3月大地震中复苏.

如果日本政府干预市场则该国央行本周有可能会放宽货币政策,来加强压低日圆汇率的效果.

**日本是否已冲销了近期干预汇市释出的资金?**

通常而言,当一国的央行或政府透过抛售本国货币来干预汇市,央行亦会试图通过发售证券来吸收,或"冲销"过剩的现金,因此对于货币政策而言,干预是中性的.

冲销主要是防止在出售本国货币时造成通货膨胀,或防止在政府机构追求货币政策收紧的情况下,使效果受到削弱.日本受通货紧缩困扰已达逾10年之久,因此并无这种需要.

在最近数次干预市场後,日本政府均未采取冲销行动,其中包括3月地震後七国集团(G7)联手干预汇市,以及2010年9月时日本央行独自开展的行动.而截至2004年3月的15个月内,日本央行抛售的35兆(万亿)日圆曾被冲销,不过其通过量化宽松政策向银行体系注入资金令冲销效果大打折扣.

在此期间,日本央行维持实际零利率不变,且保持极度宽松的货币政策.

**非冲销式干预是否更有效?**

理论上是,的确如此.

通常如果某一央行希望本币贬值并且没有通胀压力时,将会更偏好使用非冲销式干预手段,因为冲销将会吸收掉市场上的多馀资金,推高短期利率,抵消干预作用.

相比较于其他国家而言,偏高的短期利率将会令该国货币升值,因此冲淡干预效果.

**日本央行这次将怎麽做?**

几乎可以肯定的是,日本央行这次将不会冲销干预行动带来的额外流动性,为的是最大程度地阻升日圆.

2003-2004年期间日本大规模抛售日圆,但是日本央行却从未明言是否有冲销干预行动带来的多馀流动性,即使该行已向银行系统挹注了巨额资金.

近来这发生了变化.当七国集团(G7)3月联合干预汇市时,日本央行曾公开表示,将不会冲销干预行动带来的多馀流动性,以加大额外流动性对日圆贬值的效应.

日本央行亦通过例行的公开市场操作来向银行体系挹注天量资金,旨在安抚震後市场的紧张情绪.分析师称,这间接地有利于打压日圆.

**这次日本央行将如何放宽政策?**

与2001-2006年的量化宽松不同的是,日本央行这次的目标不是囤在央行的账户存款,而是将预留待用的资金池的规模当作衡量货币宽松政策的力度的标准.该资金池被用于购买政府公债、公司债券和上市股权交易基金这些工具.

放宽货币政策将以向现有10万亿(兆)日圆的资金池注入更多资金的形式出现,而不是增发基础货币.

如果日本财务省决定干预,日本央行仍可能会通过市场操作向银行体系大规模挹注资金.此类举措旨在增强打压日圆和稳定金融市场的效果.

**干预和放宽货币政策会捆绑实施吗?**

干预行动与日本央行货币宽松政策的结合,在打压日圆上可能具有象征性的效果,可以彰显出日本政府在阻止日圆过度升值上的决心.

但是市场人士谈到,效果可能是短暂的,因为日本不太可能像2003-2004年那样说服G7联手大规模抛售日圆,因为当时全球经济处于良好状态,唯有日本身陷银行业危机,而现在却不是这样.

与干预行动相配套的货币宽松的规模亦将相对较小,因为日本央行仅会增购5万亿日圆的资产,或者至多10万亿日圆.

向市场挹注额外资金的效果,亦将会因日本市场流动性本已充沛的事实而大打折扣.虽然商业银行在日本央行的存款总额不及震後的纪录水准,但仍在30万亿日圆左右,接近于2001-2006年日本央行采行量化宽松政策时的水平.

如果日本央行转为全面开花式的量化宽松,或者增加长期政府公债的购买量,就可能对市场施加更大的心理影响.但是,日本央行至少在目前还不愿这麽做.(完)