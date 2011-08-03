〔日本债市〕公债收益率大跌至九个月低位,市场对全球成长感到不安

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月3日电---日本政府公债收益率(殖利率)周三大挫至九个月低位,且料将进一步下跌,因围绕美国经济成长不振及欧元区债务危机的忧虑升温,而对于日本央行将放宽政策的预期亦协助支撑价格.
市场人士表示,中长期投资大户放弃收益率将随日本经济复苏而上扬的押注,持续增持长期公债.
过去两日来,20年期日本公债已累计跌9.0个基点,为1月以来的最大两日跌幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。