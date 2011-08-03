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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 15:12 BJT

〔日本债市〕公债收益率大跌至九个月低位,市场对全球成长感到不安

路透东京8月3日电---日本政府公债收益率(殖利率)周三大挫至九个月低位,且料将进一步下跌,因围绕美国经济成长不振及欧元区债务危机的忧虑升温,而对于日本央行将放宽政策的预期亦协助支撑价格.

市场人士表示,中长期投资大户放弃收益率将随日本经济复苏而上扬的押注,持续增持长期公债.

过去两日来,20年期日本公债已累计跌9.0个基点,为1月以来的最大两日跌幅.

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