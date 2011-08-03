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市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 15:23 BJT

〔英国债市〕9月公债期货盘初追随德债走高,因股市下跌

路透伦敦8月3日电---英国公债期货周三盘初追随德国公债涨势而上涨,10年期公债收益率触及纪录新低,因市场担心全球经济成长而导致股市下跌.

0712GMT时,英国9月公债期货FLGU1上涨41个跳动点,至126.47.(完)

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

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