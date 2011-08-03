《Russell专栏》亚洲前景向好而欧美经济低迷,亚洲商品投资者面临两难

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 洪曦/王翔琼
路透新加坡8月3日电---亚洲商品投资者面临着一个两难困境:一方面,本地区的增长前景向好,而另一方面,欧美经济愈发低迷,正在拖累市场表现和信心,如何权衡这两方面因素并非易事.
商品投资者需要面对的问题,是欧洲部分地区和美国愈发显现出的成长停滞迹象,是否会压制住由中国和印度快速工业化所驱动的亚洲经济增长.
标准普尔500指数已抹去今年涨幅,因投资者担心美国经济前景.
还有迹象表明,亚洲经济体正失去部分动能,尽管有时候人们过于看重月度经济数据的变化,而对整体前景的关注不够.
例如中国7月采购经理人指数(PMI)数据跌至28个月低位50.7,距离50的荣枯分水岭并不太远.
该数据看起来并不乐观,但却忽视了中国PMI基础仍非常高的事实.即便数据停留在50,即工业生产既不加速亦不减速,仍相当于12-13%的年增长率.
这一速率的工业增长与中国8-9%的国内生产总值(GDP)年增速相符,正好是中国经济软着陆所需的步伐.
若浏览标准普尔500指数走势图表,请点选链接:(r.reuters.com/dug92s)
**寻求给通胀降温**
印度的情况也大致相同.该国GDP预估近期被下调,和中国一样,印度政府致力给通胀降温.
不过下调後的GDP预估仍意味着印度将取得约7.5%的经济成长,与上一财政年度的8.5%相比并未降低多少.
若成长率保持在这种水平,只能得出主要商品的需求将增长的结论,特别是原油.
中国已成为美国之後的全球第二大原油进口国,而印度则排名第四.即便是排名第三的日本也有可能在下半年提高进口,因其加大3月地震後的重建力度.
国际能源署(IEA)预计,2011年亚太地区石油日需求将增长100万桶至2,830万桶.这一增长将占据120万桶的全球日需求增长的绝大部分.
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老