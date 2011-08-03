《Russell专栏》亚洲前景向好而欧美经济低迷,亚洲商品投资者面临两难

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 洪曦/王翔琼

路透新加坡8月3日电---亚洲商品投资者面临着一个两难困境:一方面,本地区的增长前景向好,而另一方面,欧美经济愈发低迷,正在拖累市场表现和信心,如何权衡这两方面因素并非易事.

商品投资者需要面对的问题,是欧洲部分地区和美国愈发显现出的成长停滞迹象,是否会压制住由中国和印度快速工业化所驱动的亚洲经济增长.

标准普尔500指数已抹去今年涨幅,因投资者担心美国经济前景.

还有迹象表明,亚洲经济体正失去部分动能,尽管有时候人们过于看重月度经济数据的变化,而对整体前景的关注不够.

例如中国7月采购经理人指数(PMI)数据跌至28个月低位50.7,距离50的荣枯分水岭并不太远.

该数据看起来并不乐观,但却忽视了中国PMI基础仍非常高的事实.即便数据停留在50,即工业生产既不加速亦不减速,仍相当于12-13%的年增长率.

这一速率的工业增长与中国8-9%的国内生产总值(GDP)年增速相符,正好是中国经济软着陆所需的步伐.

若浏览标准普尔500指数走势图表,请点选链接:(r.reuters.com/dug92s)

**寻求给通胀降温**

印度的情况也大致相同.该国GDP预估近期被下调,和中国一样,印度政府致力给通胀降温.

不过下调後的GDP预估仍意味着印度将取得约7.5%的经济成长,与上一财政年度的8.5%相比并未降低多少.

若成长率保持在这种水平,只能得出主要商品的需求将增长的结论,特别是原油.

中国已成为美国之後的全球第二大原油进口国,而印度则排名第四.即便是排名第三的日本也有可能在下半年提高进口,因其加大3月地震後的重建力度.