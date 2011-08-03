〔日本股市〕收低2.1%且触及五周低位,受美国经济忧虑拖累(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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路透东京8月3日电---日股日经指数周三触及五周低位,因更加令人失望的美国数据助燃人们对全球经济形势的担忧;同时市场人士表示,对日圆干预的谨慎情绪不一定会提供太多支撑.
贸易类股和资源相关类股等风险敏感类股,带领日经指数创下自3月11日地震以来最大单日跌幅,并拖累指数跌破两大重要技术支撑位,即100日移动均线切入位9,687点和一目均衡云区顶部9,668点.从周三的走势来看,指数任何一次反弹都将遭遇强劲阻力.
绩优出口类股及景气循环类股在量能不小的情况下出现卖压,为近期有关日本国内企业的强劲财报,将帮助指数重返地震前水准的憧憬浇了一盆凉水.日经指数目前较3月10日水准低7.6%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。