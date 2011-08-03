〔日本股市〕收低2.1%且触及五周低位,受美国经济忧虑拖累(更新版)

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路透东京8月3日电---日股日经指数周三触及五周低位,因更加令人失望的美国数据助燃人们对全球经济形势的担忧;同时市场人士表示,对日圆干预的谨慎情绪不一定会提供太多支撑.

贸易类股和资源相关类股等风险敏感类股,带领日经指数创下自3月11日地震以来最大单日跌幅,并拖累指数跌破两大重要技术支撑位,即100日移动均线切入位9,687点和一目均衡云区顶部9,668点.从周三的走势来看,指数任何一次反弹都将遭遇强劲阻力.