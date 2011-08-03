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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 15:21 BJT

〔中国新债〕中国重汽集团下周二将发行17亿元短融,期限一年

路透上海8月3日电---中国重型汽车集团有限公司周三公告称,将于下周二(9日)发行17亿元

人民币短期融资券,期限为一年.

中国重汽集团旗下有上市公司中国重汽(000951.SZ).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国重汽集团 17 17 12 8/9簿记建档 中信银行 AA+ 8/10 8/11

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 曹巍浩/乔艳红

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