〔欧股业绩〕法国兴业银行第二季业绩下滑,称或难以实现明年获利目标(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
路透巴黎8月3日电---法国第二大银行--法国兴业银行(SOGN.PA)警告或难以实现2012年获利目标,因其对希腊的暴险以及经济困境更甚均损及第二季业绩.
法兴银行周三表示,目前"难以实现"2012年净利达到60亿欧元(85.5亿美元)的目标.该行于今年5月重申这一目标.
法兴银行第二季净利逊于预估,为7.47亿欧元,较上年同期下跌31.3%,汤森路透I/B/E/S调查分析师的预估为11.5亿欧元.
因为参与希腊的救助计划,该行的希腊风险敞口导致其税前损失3.95亿欧元,其贷款损失拨备金有所提升.
该行营收亦大跌,较上年同期下滑2.6%,受民间银行部门营收减少拖累.
整体营收为65亿欧元,低于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的66.2亿欧元.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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