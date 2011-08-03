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市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 15:20 BJT

〔欧股业绩〕法国兴业银行第二季业绩下滑,称或难以实现明年获利目标(更新版)

(新增细节)

路透巴黎8月3日电---法国第二大银行--法国兴业银行(SOGN.PA)警告或难以实现2012年获利目标,因其对希腊的暴险以及经济困境更甚均损及第二季业绩.

法兴银行周三表示,目前"难以实现"2012年净利达到60亿欧元(85.5亿美元)的目标.该行于今年5月重申这一目标.

法兴银行第二季净利逊于预估,为7.47亿欧元,较上年同期下跌31.3%,汤森路透I/B/E/S调查分析师的预估为11.5亿欧元.

因为参与希腊的救助计划,该行的希腊风险敞口导致其税前损失3.95亿欧元,其贷款损失拨备金有所提升.

该行营收亦大跌,较上年同期下滑2.6%,受民间银行部门营收减少拖累.

整体营收为65亿欧元,低于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的66.2亿欧元.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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