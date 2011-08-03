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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 15:21 BJT

〔全球金市〕金价触记录高位,因全球经济前景忧虑及欧债危机引发避险

路透新加坡8月3日电---金价周三触及纪录高位,投资者涌入金市,躲避全球经济前景及欧洲债务危机双双恶化的影响.

现货金XAU=升至每盎司1,671.39美元的纪录高位,过去16个交易日以来第九次触纪录高位,年内迄今累计升约17%.截至0632GMT,现货金报1,661.89美元,较上日收盘水准高0.2%.

美国期金GCcv1一度劲扬至纪录高位,报1,674.6美元,随後回撤至1,664.7美元.

以英镑及欧元计价的金价同样触及历史高位.

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