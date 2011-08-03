〔全球金市〕金价触记录高位,因全球经济前景忧虑及欧债危机引发避险

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月3日电---金价周三触及纪录高位,投资者涌入金市,躲避全球经济前景及欧洲债务危机双双恶化的影响.
现货金XAU=升至每盎司1,671.39美元的纪录高位,过去16个交易日以来第九次触纪录高位,年内迄今累计升约17%.截至0632GMT,现货金报1,661.89美元,较上日收盘水准高0.2%.
美国期金GCcv1一度劲扬至纪录高位,报1,674.6美元,随後回撤至1,664.7美元.
以英镑及欧元计价的金价同样触及历史高位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。