〔中国债市〕短券收益率因流动性趋好下跌,中长债则因新债标售结果承压

路透北京8月3日电---中国银行间债市周三短券收益率下跌,受流动性进一步纾缓推动;但上午五年期续发国债中标利率大大高于预期,则推动中长期收益率上涨.

交易员并表示,PMI数据显示经济下滑有企稳迹象,但通胀仍高企,不排除央行仍会采取加息等紧缩举措,且新债供给压力不减,令债市会承受一定的压力.

"今天短端收益率有点下,主要是流动性好点了,"北京一银行交易员并称,"长端则有点涨,主要受国债招标结果带动."

财政部周三招标的五年期续发国债,中标收益率意外地远高于市场预期.业内人士称,通胀高企,官方多次强调控通胀为首要任务,令市场升息预期不退,加之下周将有相同期限的地方债发行,均大大压抑了今日投标意愿.[ID:nCN1872473]

银行间市场周三资金面继续好转.由于近期央行公开市场回笼力度有限,受到期债券等资金补充影响,银行体系流动性继续转宽,大型商业银行资金出借意愿提升.[ID:nCN1869897]

华东一银行交易员并表示,现在通胀还是比较比较高,不排除央行後续还会加息或上调准备金率,债市压力较大,投资者都比较谨慎.

今年以来中国已三次加息,六次上调存款准备金率.央行周一表示,通胀预期仍然较强,稳定物价基础不牢固,一旦政策松动就有反弹可能.[ID:nCN1866753].

中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至50.7,跌至29个月新低,7月汇丰中国制造业PMI终值则创28个月新低至.尽管数据显示中国经济仍处回调过程,但增长率变化则总体呈平稳回调态势.[ID:nCN1866343]

7月中国非制造业商务活动指数为59.6%,比上月上升2.6个百分点,扭转此前连续两个月跌势.新订单指数环比有明显上升,表明非制造业经济增长趋于强势.[ID:nCN1872253]

剩馀期限逾0.31年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.41元人民币,对应收益率3.4203%,成交143.64亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.8253 4.1036

上日 2.8249 4.8653

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.8429/3.7787

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.7590/3.6990

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.3119/4.2339

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