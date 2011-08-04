〔中国债市〕现券收益率明显下跌,央行继续净投放市场交投热情渐兴

路透北京8月4日电---中国银行间债市周四现券收益率明显下跌,尤其年内到期的短券跌幅更大.本周央行未进行正回购操作,收紧力度及步伐暂缓,公开市场继续净投放助银行体系流动性再度纾缓,投资者谨慎神经有所放松,市场交投热情渐兴.

"今天市场一片大好,前两天忍着没买的人今天都有点忍不住,就开始买了."北京一银行交易员称.

他并表示,今日投资者买盘较为活跃,推动中长期利率债收益率下降2-3个基点(bp),稍长一点的短券收益率下降3-4个bp,但投资者仍较谨慎,年内到期的短券交投最活跃.

中国银行间市场周四资金面较为宽松.在流动性紧张持续缓解背景下,本周央行却未在公开市场启动正回购,令市场颇感意外.持续公开市场资金净投放,打压七天回购利率触及近两个月新低.[ID:nCN1875739]

中国央行公开市场已连续三周净投放达950亿元人民币,本周进一步放量至440亿元.资金面虽趋于宽松,但一二级市场利率持续倒挂,央票维持地量发行,正回购操作亦未恢复,公开市场延续之前的被动净投放.[ID:nCN1875083]

剩馀期限近三年的农发行110413券CN110413=CFXS成交居首,收报99.78元人民币,对应收益率4.5788%,成交98.24亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.8539 3.2726

上日 2.8252 4.1036

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.8183/3.7521

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.7459/3.6889

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.3196/4.2456

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