《即时观点》瑞士央行调降利率目标,以抑制瑞郎升势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世8月3日电---瑞士央行将三个月瑞郎Libor目标区间缩窄至0.00-0.25%,原为0.00-0.75%,因央行寻求遏制瑞郎的大幅升值.[ID:nCN1873141]
以下为分析师评论摘要:
瑞士信贷分析师Fabian Heller
此举是对瑞郎走强的回应...基本上他们已将利率削减至零.(面临的)整体形势是瑞郎不断提升的动力,央行迟早需要对此有所反应.但我们此前预计他们不会真的下调利率.
很明显(干预)是一种可能的选择,但我们要把此举同通缩密切结合起来.瑞郎越是升值,通缩风险就越大.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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