《即时观点》瑞士央行调降利率目标,以抑制瑞郎升势

路透苏黎世8月3日电---瑞士央行将三个月瑞郎Libor目标区间缩窄至0.00-0.25%,原为0.00-0.75%,因央行寻求遏制瑞郎的大幅升值.[ID:nCN1873141]

以下为分析师评论摘要:

瑞士信贷分析师Fabian Heller

此举是对瑞郎走强的回应...基本上他们已将利率削减至零.(面临的)整体形势是瑞郎不断提升的动力,央行迟早需要对此有所反应.但我们此前预计他们不会真的下调利率.