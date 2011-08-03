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市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 15:42 BJT

《即时观点》瑞士央行调降利率目标,以抑制瑞郎升势

路透苏黎世8月3日电---瑞士央行将三个月瑞郎Libor目标区间缩窄至0.00-0.25%,原为0.00-0.75%,因央行寻求遏制瑞郎的大幅升值.[ID:nCN1873141]

以下为分析师评论摘要:

瑞士信贷分析师Fabian Heller

此举是对瑞郎走强的回应...基本上他们已将利率削减至零.(面临的)整体形势是瑞郎不断提升的动力,央行迟早需要对此有所反应.但我们此前预计他们不会真的下调利率.

很明显(干预)是一种可能的选择,但我们要把此举同通缩密切结合起来.瑞郎越是升值,通缩风险就越大.

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