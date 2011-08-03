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市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 15:48 BJT

〔希腊股市〕银行股指数触及逾15年低位,经济成长和欧债忧虑拖累市场

路透伦敦8月3日电---希腊银行股指数.FTATBNK周三下挫至逾15年低位.全球经济放缓的忧虑以及欧元区债务危机或蔓延至意大利的担忧拖累金融市场.

0734GMT时,该指数跌2.1%至782.00点,为1996年1月来最低.(完)

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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