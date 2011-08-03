〔离岸人民币〕中国财政部8月拟赴港发行200亿元人民币国债,期限2-10年

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月3日电---中国财政部周三公告称,计划本月在香港发行200亿元人民币国债,其中,面向机构投资者招标发行150亿元,并面向个人投资者发行2年期50亿元.
刊登在财政部网站的公告显示,面向机构投资者发行的,包括三年期60亿元、五年期50亿元、七年期30亿元、10年期10亿元.
面向机构投资者发行的人民币国债,由交通银行(601328.SS)(3328.HK)香港分行担任发行及交存代理,协助办理招标事宜.
面向个人投资者发行人民币国债,由中国银行(香港)有限公司和香港上海汇丰银行有限公司担任联席协调人,中银香港、香港上海汇丰银行、渣打银行(香港)、中国农行(601288.SS)(1288.HK)香港分行、交通银行香港分行、工商银行(亚洲)和建设银行(亚洲)担任联席牵头行及簿记行.(完)
参看详情,请点选中国财政部网站(here)
--发稿 曲伟治; 审校 林高丽
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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