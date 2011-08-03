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市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 15:47 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月3日电---以下为摩根大通分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

美元/日圆:仍是关注的焦点,本周的跌势终于在3月所及低点76.25上方寻获支撑.在美元超卖的背景下,该区域再度成为市场短期的暂歇区间.不过整体的下行风险仍然完好无损,78.45/79.55目前是关键的初步阻力位,新低则下看75.80/74.80 水平.

瑞郎:随着美元/瑞郎和欧元/瑞郎创新波段低点,瑞郎的多头趋势昨日加快.鲜有迹象表明这种趋势将反转,瑞郎表现强于其它货币的较大可能仍完好无损.关注欧元/瑞郎,目前焦点在1.08/1.0630附近的费波纳奇目标位.

澳元/美元:基调偏空,延续跌势至关键支撑区域1.0800/1.0780下方,暗示近期面临更大的进一步下滑风险.

--编译 王洋;审校 田建华

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