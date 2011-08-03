《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

美元/日圆:仍是关注的焦点,本周的跌势终于在3月所及低点76.25上方寻获支撑.在美元超卖的背景下,该区域再度成为市场短期的暂歇区间.不过整体的下行风险仍然完好无损,78.45/79.55目前是关键的初步阻力位,新低则下看75.80/74.80 水平.