〔韩国股市〕收盘大跌2.59%,受美国经济担忧拖累(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节和评论)
* 综合股价指数挫跌2.6%,外资卖盘为5月以来最高
* 出口股领跌,零售股表现出色
路透首尔8月3日电---韩国股市周三收盘大跌至逾一个月低位,因市场对美国恐将面临双底衰退的担忧加剧.
综合股价指数.KS11收挫2.59%,报2,066.26点,录得逾两个月来最大跌幅.
"我们将不得不等到部分就业数据公布後,下周才能获得美国经济前景的更清晰图景,"Meritz Securities策略师June Park指出.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。