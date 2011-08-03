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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 16:07 BJT

〔韩国股市〕收盘大跌2.59%,受美国经济担忧拖累(更新版)

(新增细节和评论)

* 综合股价指数挫跌2.6%,外资卖盘为5月以来最高

* 出口股领跌,零售股表现出色

路透首尔8月3日电---韩国股市周三收盘大跌至逾一个月低位,因市场对美国恐将面临双底衰退的担忧加剧.

综合股价指数.KS11收挫2.59%,报2,066.26点,录得逾两个月来最大跌幅.

"我们将不得不等到部分就业数据公布後,下周才能获得美国经济前景的更清晰图景,"Meritz Securities策略师June Park指出.

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