〔韩国汇市〕韩元录得逾两个月最大跌幅但公债上涨,受经济忧虑影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月3日电---韩元兑美元周三创下两个多月以来最大单日跌幅,同时韩国公债价格跳涨,因对美国经济放缓的担忧加剧,打压高风险资产,并降低了下周加息的机率.
韩元兑美元KRW=KRW=KFTC本地收跌0.9%,报1,060.4韩元,创5月23日下跌1.4%以来的最大单日百分比跌幅.韩元兑美元周二国内收报1,050.8韩元.
韩国公债价格全线上涨,指标五年期公债收益率(殖利率)KRTSY5Y=KQ跌6个基点,报3.94%.三年期公债9月期约KTBc1上涨0.21点,至103.14.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。