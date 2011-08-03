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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 16:08 BJT

〔韩国汇市〕韩元录得逾两个月最大跌幅但公债上涨,受经济忧虑影响

路透首尔8月3日电---韩元兑美元周三创下两个多月以来最大单日跌幅,同时韩国公债价格跳涨,因对美国经济放缓的担忧加剧,打压高风险资产,并降低了下周加息的机率.

韩元兑美元KRW=KRW=KFTC本地收跌0.9%,报1,060.4韩元,创5月23日下跌1.4%以来的最大单日百分比跌幅.韩元兑美元周二国内收报1,050.8韩元.

韩国公债价格全线上涨,指标五年期公债收益率(殖利率)KRTSY5Y=KQ跌6个基点,报3.94%.三年期公债9月期约KTBc1上涨0.21点,至103.14.

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