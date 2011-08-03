〔离岸人民币〕中国财政部拟三度赴港发200亿元国债,总额超前两次之和(更新版2)

(新增金管局评论)

* 财政部第三度赴港发债,面向机构和个人

* 总额度200亿元,超过前两期总和

* 期限为两年至10年

* 将通过金管局的CMU债券投标平台发行

路透上海/香港8月3日电---中国财政部计划本月在香港发行200亿元人民币国债,此为财政部第三次赴港发债,总额也超过了前两次的总和.

刊登在财政部网站的公告显示,此次发行国债,面向机构投资者招标发行150亿元,包括三年期60亿元、五年期50亿元、七年期30亿元、10年期10亿元;并安排面向个人投资者发行两年期50亿元.

香港金管局在邮件中对财政部再次赴港发债表示欢迎,同时亦指出,"人民币国债的发行有助进一步提升香港人民币债券市场的发展,为投资者提供优质的债券选择,同时也为香港人民币债券市场提供基础指标."

此次债券发行将继续选用金管局的债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台发行.上次财政部的国债发行,以及现时外汇基金票据、香港政府债券都是透过该个平台发行.

金管局指出,通过CMU债券投标平台进行招标,不单可以优化人民币国债的发行方式和环境,提高市场透明度,促进价格的形成.

"特区政府欢迎财政部第三次在香港发行人民币国债,...是中央政府支持香港发展成为离岸人民币业务中心的一个有力证明."香港政府新闻处引用财政司司长曾俊华亦如是表示.

他还称,200亿元人民币国债在规模上超越过去两年发行的总和,年期结构比以前丰富,为香港的人民币债定下孳息基准.

中国财政部在2009及2010年分别两度赴港发债,金额分别为60亿及80亿元.

公告显示,此次赴港发行人民币国债,其中面向机构投资者发行的部分,由交通银行(601328.SS)(3328.HK)香港分行担任发行及交存代理,协助办理招标事宜.

而面向个人投资者发行人民币国债,由中国银行(香港)有限公司和香港上海汇丰银行有限公司担任联席协调人,中银香港、香港上海汇丰银行、渣打银行(香港)、中国农行(601288.SS)(1288.HK)香港分行、交通银行香港分行、工商银行(亚洲)和建设银行(亚洲)担任联席牵头行及簿记行.

中国财政部过去曾两度赴港发债,在2010年发行的80亿元人民币国债中,向机构投资者发行的50亿元国债包括20亿元三年期、20亿元五年期和10亿元十年期债券,息率分别为1%、1.8%和2.48%.另外最早一期为2009年发行,当时在香港成功发行了60亿元人民币国债.(完)

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