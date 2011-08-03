华为发布云计算手机Vision

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透北京/香港8月3日电（记者 Wan Xu/Lee Chyen Yee）---全球二号网络设备制造商--中国华为技术有限公司[HWT.UL]周三推出“云计算”手机，盼望能够在智能手机市场复制其在电信设备市场的成功。
分析师们认为，华为是在押注云计算智能手机将能帮助其抢走苹果公司(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)等企业的市场份额。
华为终端部门全球销售额今年上半年同比增长64%，达到42亿美元，出货量增长近40%，达7,200万台。华为终端主要销售消费者产品，如智能手机、手机、平板电脑与无线网卡等。
华为在北京的媒体活动上推出智能手机"Vision"，手机厚度9.9毫米，重121克，搭载谷歌(GOOG.O)安卓2.3系统。
云计算指数据与软件存储在计算机服务器而非个人电脑上，并可通过互联网获取数据、使用软件。云计算智能手机可以让用户下载应用程序，而无需设备有大量存储空间。
上月，中国阿里巴巴集团发布了首个自主开发的基于云计算技术的移动操作系统，以及搭载其云计算操作系统的智能手机。（完）
编译：张敏 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。