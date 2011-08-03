〔中国债市〕人民币利率互换下跌,关注7月通胀数据及央行後续政策

路透北京8月3日电---中国人民币利率互换(IRS)周三下跌.流动性继续好转,缓和市场的紧张情绪,虽然五年续发国债中标结果高企,但也未能改变IRS的下行趋势.

"IRS早上就下了一点,五年(续发)国债结果出来後涨回去些,下午又下来了,下来3-4个点吧,"华南地区一银行交易员称,"这两天回购利率都有下移,大家觉得资金面暂时有所宽松."

他并称,近日隔夜回购利率下行幅度明显快于基准七天以上期限,说明资金面中长期预期仍不乐观;当前机构关注点集中在7月通胀数据及央行後续政策取向上,IRS近期大幅下行的空间不大,或将维持震荡格局.

银行间市场周三资金面继续好转.由于近期央行公开市场回笼力度有限,受到期债券等资金补充影响,银行体系流动性继续转宽,大型商业银行资金出借意愿提升.[CN/CN]

财政部周三招标的五年期续发国债,中标收益率意外地远高于市场预期.业内人士称,通胀高企,官方多次强调控通胀为首要任务,令市场升息预期不退,加之下周将有相同期限的地方债发行,均大大压抑了今日投标意愿.[ID:nCN1872473]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 4.2317/4.3383 4.0979/4.1900 4.0614/4.1529 4.0786/4.1700 4.0310/4.3450

周二 4.3320/4.4540 4.1350/4.2192 4.1100/4.1950 4.1367/4.2167 4.1325/4.3838

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变动 -0.1003/-0.1157 -0.0371/-0.0292 -0.0486/-0.0421 -0.0581/-0.0467 -0.1015/-0.0388

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年6月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.86亿元人民币,较5月的2,326.42亿元增近两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)