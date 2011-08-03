〔中国期市〕LME期铜下跌,受美国长期经济增长担忧影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月3日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三下跌,因美国在最後一刻达成举债上限协议未能消除对其经济长期增长的担忧,且金融市场对意大利的压力加剧.
近期标准普尔有下调美国主权债信评级的可能,穆迪可能在12-18个月下调其评级.
目前投资者在关注美国周五公布的重要就业数据,以寻找不确定性如何对经济数据产生影响的线索,周二公布的6月消费者支出数据令人失望.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。