〔中国期市〕LME期铜下跌,受美国长期经济增长担忧影响

路透上海8月3日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三下跌,因美国在最後一刻达成举债上限协议未能消除对其经济长期增长的担忧,且金融市场对意大利的压力加剧.

近期标准普尔有下调美国主权债信评级的可能,穆迪可能在12-18个月下调其评级.