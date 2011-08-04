日本将宣布成立新的核监管机构

(本文由路透中文网编译)

路透东京8月3日电---日本最早将在本周公布新的原子能安全监管机构计划，这料将带来更严格的安全标准，并使核电运营商的成本上升。

日本当前的核监管机构与该行业的密切关系被普遍视为是造成日本未能阻止福岛核事故的主要因素。

据媒体报导，为解决该问题，日本政府计划将原子能安全保安院(NISA)与另一政府咨询机构共同置于环境署(Environment Agency)下。日本政府料将在周五宣布该计划。

此举可能意味着更严格的规定，但专家警告称，单单如此尚无法确保对核电业的有效监管，也无助于恢复民众对日本核电企业的信任。

东京大学教授Hideaki Shiroyama表示：“关键是，新机构的独立能否不流于表面，而是能确保其监管能力。”（完）