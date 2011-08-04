日本将宣布成立新的核监管机构

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透东京8月3日电---日本最早将在本周公布新的原子能安全监管机构计划，这料将带来更严格的安全标准，并使核电运营商的成本上升。
日本当前的核监管机构与该行业的密切关系被普遍视为是造成日本未能阻止福岛核事故的主要因素。
据媒体报导，为解决该问题，日本政府计划将原子能安全保安院(NISA)与另一政府咨询机构共同置于环境署(Environment Agency)下。日本政府料将在周五宣布该计划。
此举可能意味着更严格的规定，但专家警告称，单单如此尚无法确保对核电业的有效监管，也无助于恢复民众对日本核电企业的信任。
东京大学教授Hideaki Shiroyama表示：“关键是，新机构的独立能否不流于表面，而是能确保其监管能力。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。