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市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 16:52 BJT

〔欧洲汇市〕英镑上涨且公债期货缩减涨幅,因英国服务业PMI高于预估

路透伦敦8月3日电---英镑周三在英国公布服务业PMI数据後上涨,

此前数据显示,英国7月服务业增长速度为四个月以来的最快.

* 9月英债期货涨幅缩小10个跳动点,此前英国公布的服务业PMI高于预估

* 英镑/美元GBP=D4涨约0.005美元至1.6354美元

* 欧元/英镑EURGBP=D4从PMI数据公布前的0.8752英镑跌至0.8720

* 德债期货FGBLc1短暂缩小涨幅,日内最新上涨11个跳动点报131.93(完)

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