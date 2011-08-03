〔欧洲汇市〕英镑兑欧元短暂触及两个月高位,因市场担忧欧债危机蔓延

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月3日电---英镑兑欧元周三短暂触及两个月高位,因市场担心欧元区债务危机或蔓延至西班牙、意大利等较大型经济体.
不过在瑞士央行宣布调降利率目标区间以压制瑞郎近期的走升态势之後,欧元兑瑞郎走升.这也使得英镑/欧元逆转涨势.[ID:nCT0386688]
交易员还表示,英镑兑欧元在1.15欧元上方(即0.8695英镑)有来自英国进口商的强劲欧元买需,这限制了英镑的涨势.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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