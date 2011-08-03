〔欧洲汇市〕英镑兑欧元短暂触及两个月高位,因市场担忧欧债危机蔓延

路透伦敦8月3日电---英镑兑欧元周三短暂触及两个月高位,因市场担心欧元区债务危机或蔓延至西班牙、意大利等较大型经济体.

不过在瑞士央行宣布调降利率目标区间以压制瑞郎近期的走升态势之後,欧元兑瑞郎走升.这也使得英镑/欧元逆转涨势.[ID:nCT0386688]