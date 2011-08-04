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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 08:00 BJT

〔香港个股〕中国证监会审核通过长城汽车发行不超过3.04亿A股申请

路透上海8月4日电---中国证监会网站显示,证监会发审委周三审核通过长城汽车(2333.HK)的A股发行申请.长城汽车是次计划发行不超过3.04亿股A股.

长城汽车周三稍晚公告称,公司发行A股尚待中国证监会发出正式书面批准.

长城汽车是国内主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商.此前公布的预批露材料显示,公司计划用4.1亿元用作年产10万台柴油发动机项目,5.7亿元用作年产30万台发动机项目,以及5.7亿元用作汽车车桥及制动器项目等,总投资额约31.7亿元.

材料显示,倘若扣除发售开支後,A股发行所得款项不足以应付上述项目所需资金,则将以内部资源或银行贷款拨付不足差额;若扣除发售开支後,所得款项超过上述项目所需实际资金,则馀额将作补充公司营运资金之用.

长城汽车A股发行後,将在上海证券交易所上市.长城汽车周三收报11.80港元,过去一个月跌4.5%.(完)

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--发稿 林琦; 审校 张喜良

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