〔新债招标〕国开行10年固息债中标利率接近预期,配置价值隐现(更新版)

(新增交易员评论和背景)

* 10年期国开债中标利率4.90%,接近市场预期

* 投标倍数1.94倍,表明配置需求有所释放

* 下半年金融债净增量料有限,配置价值隐现

路透上海8月3日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周三招标的10年期固息金融债,中标利率接近此前市场预期.不错的投标倍数表明,绝对收益较高的该期债对配置机构有不小吸引力.

业内人士稍早透露,国开行下午招标的10年期固息金融债,中标利率为4.90%,接近此前4.88%的利率预测均值,中标倍数为1.94倍.

华南一交易员表示,本次国开债发行利率比市场预期的略高,可能是部分受到了上午国债招标结果远超预期的影响,4.9%的收益率对于投资盘也较为有利,但由于接近二级市场水平,交易价值不大.

"这个投标倍数还算不错,高于今年国开债的平均水平,应该有大行和保险机构的配置盘进场."她称.

中国财政部周三招标的五年期续发国债,中标收益率意外地远高于此前预期.业内人士称,通胀高企,官方多次强调控通胀为首要任务,市场升息预期不退,加之下周将有相同期限的地方债发行,均大大压抑了今日投标意愿.[ID:nCN1872473]

华南一券商分析师还表示,经测算从8月开始金融债发行量约5,000多亿元,到期量为4,000多亿元,整体净增长有限,另外目前金融债和国债利差已经较大,具有较好投资价值.

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,10年期固息政策金融债最新收益率报4.8756%.而剩馀期限近10年的国开行金融债110241券最新成交CN110241=CFXS收益率为4.7225%.

以下为该期债的具体条款:

第44期

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发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 10年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 8月9日

起息日 8月9日

分销期 8月4日-8月9日

上市日 8月15日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)