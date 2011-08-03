〔新债招标〕国开行10年固息债中标利率接近预期,配置价值隐现(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增交易员评论和背景)
* 10年期国开债中标利率4.90%,接近市场预期
* 投标倍数1.94倍,表明配置需求有所释放
* 下半年金融债净增量料有限,配置价值隐现
路透上海8月3日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周三招标的10年期固息金融债,中标利率接近此前市场预期.不错的投标倍数表明,绝对收益较高的该期债对配置机构有不小吸引力.
业内人士稍早透露,国开行下午招标的10年期固息金融债,中标利率为4.90%,接近此前4.88%的利率预测均值,中标倍数为1.94倍.
华南一交易员表示,本次国开债发行利率比市场预期的略高,可能是部分受到了上午国债招标结果远超预期的影响,4.9%的收益率对于投资盘也较为有利,但由于接近二级市场水平,交易价值不大.
"这个投标倍数还算不错,高于今年国开债的平均水平,应该有大行和保险机构的配置盘进场."她称.
中国财政部周三招标的五年期续发国债,中标收益率意外地远高于此前预期.业内人士称,通胀高企,官方多次强调控通胀为首要任务,市场升息预期不退,加之下周将有相同期限的地方债发行,均大大压抑了今日投标意愿.[ID:nCN1872473]
华南一券商分析师还表示,经测算从8月开始金融债发行量约5,000多亿元,到期量为4,000多亿元,整体净增长有限,另外目前金融债和国债利差已经较大,具有较好投资价值.
中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,10年期固息政策金融债最新收益率报4.8756%.而剩馀期限近10年的国开行金融债110241券最新成交CN110241=CFXS收益率为4.7225%.
以下为该期债的具体条款:
第44期
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 10年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 8月9日
起息日 8月9日
分销期 8月4日-8月9日
上市日 8月15日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。