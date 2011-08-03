《外汇动态》欧元/瑞郎的下跌趋势仍未改变

0826GMT---欧元/瑞郎的下跌趋势仍然存在.在瑞士央行下调利率目标区间以抑制瑞郎升值之後,瑞郎兑欧元回落了约300个点子;不过自4月以来欧元兑瑞郎已累计下滑约18%,这种已确立起来的跌势仍未动摇.