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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 17:00 BJT

《外汇动态》欧元/瑞郎的下跌趋势仍未改变

0826GMT---欧元/瑞郎的下跌趋势仍然存在.在瑞士央行下调利率目标区间以抑制瑞郎升值之後,瑞郎兑欧元回落了约300个点子;不过自4月以来欧元兑瑞郎已累计下滑约18%,这种已确立起来的跌势仍未动摇.

Rabobank资深外汇策略师Jane Foley说:"瑞士央行将很快明白,这麽做是在逆水行舟.如果欧元区主权债危机找不到解决办法,将很难令投资者心甘情愿地抛售瑞郎."

欧元/瑞郎最新报1.1088,日内涨幅接近2%,脱离了稍早所及高位1.1105.(完)

--编译 王洋;审校 龚芳

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