〔理财周报〕中国7月第四期银行理财产品预期最高收益率升至4.43%--社科院

路透北京8月3日电---中国社科院金融中心最新报告显示,7月第四期(7月23日-29日)43家商业银行发行银行理财产品346款,平均委托期限为0.26年,银行提供的平均预期最高收益率为4.43%,预期收益率上升了19个BP,平均委托期限较上期缩短了0.01年.

其中普通类产品有325款,产品的平均委托期限为0.24年,预期最高收益率为4.49%,较上期上升18个BP.结构类产品为20款,平均委托期限为0.59年,预期最高收益率为0.94%,较上期下降72个BP.

本期统计有1款开放式产品发售,产品的预期最高收益为5.00%.

以下是理财产品的不同特点:

--从产品的币种种类来看:

本期人民币产品有315款,占比91%,较上期上升6个百分点.外币类产品有31款,数量较上期略有减少.

--从产品的资产主类来看:

利率类产品发售154款,占比45%,较上期下降7个百分点.混合类产品数量为175款,发售数量较上周增加41款.信用类产品有8款,较上周减少4款.股票类产品减少为3款,汇率类产品的数量由上周的4款增加为5款,股票类产品数量减少为4款,商品类产品有1款.

--从产品的收益类型来看:

非保本浮动收益型产品数量为251款,占比为73%,较上期上升10个百分点.保本浮动收益型产品数量为62款,保息浮动收益型产品数量为33款,保本浮动收益型产品和保息浮动收益型产品的占比分别为18%和9%.

--从产品委托期限方面来看:

3个月(含)以内的理财产品数量为251款,占比73%,与上期相比上升3个百分点,本期除6至9个月(含)和9至12个月(含)产品数量有所减少之外,其馀各区间产品数量均有所增加.

**普通类产品:债券货币市场和组合资产类居主位**

本期普通类产品的投资方向方面,投向组合资产管理方向的产品数量超过投向债券货币市场的产品数量跃升至第一位,两类产品占比约92%,其中组合资产管理类产品占比54%,较上期上升11个百分点;债券货币市场产品占比38%,较上期下降5个百分点.外币债券货币市场类产品数量减少15款,占比下降5个百分点.

除上述三类资产外,本期固定资产管理类产品占比较上期上升1个百分点,信贷资产和票据资产类产品各下降1个百分点.

本期信贷资产类产品和固定收益权类产品的平均委托期限将近1年,其馀各类产品期限均在4个月以内,票据资产类产品的平均期限最短,为0.07年.

固定收益权类产品的平均预期收益率最高,为6.27%,票据资产类产品次之,为5.17%.外币债券货币市场类产品平均收益水平为2.65%,较上期下降13个BP.

从环比表现来看,信贷资产类产品和固定收益权类产品的平均委托期限有所延长,其馀各类产品的平均委托期限均不同程度缩短,收益水平方面,本期除外币债券货币市场类产品和票据资产类产品之外,其他各类产品的平均预期收益水平均不同程度上升,其中组合资产管理类产品的升幅为16个BP.

**结构类产品:以利率类产品为主**

结构类理财产品主要投资方向仅有股票市场、汇率市场、利率市场、商品市场.本期利率类产品有11款,汇率类产品有5款,股票类产品有3款,商品类产品有1款.

本期的利率类产品全部由北京银行发售,挂钩标的为SHIBOR,均为看涨结构.汇率类产品全部由中国银行发售,从挂钩标的来看,本期挂钩美元兑港币和美元兑人民币汇率的产品数量各有2款,欧元兑美元产品的数量有1款.

本期的股票类产品由外资的东亚银行、汇丰银行和花旗银行发售,均投资于境外市场,有挂钩标全部为股票指数基金.另外,花旗银行发售1款原油挂钩产品.(完)