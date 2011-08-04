〔路透调查〕台湾7月CPI年增率料为1.9%,出口增速放慢

公布事项:台湾7月消费者物价指数(CPI)和贸易数据

公布时间:CPI数据为8月5日(周五)0800GMT

贸易数据为8月8日(周一)0800GMT

路透调查预估:

14位分析师对CPI的预估中值为上升1.90%,预估值介于上升1.60%-2.10%.6月CPI较上年同期升1.93%,5月CPI较上年同期上升1.66%.

11位分析师对出口的预估中值为增长9.15%,预估值介于上升5.40%-12.50%.6月出口较上年同期增长10.80%,5月出口较上年同期增长9.5%.

11位分析师对进口的预估中值为增长11.20%,预估值介于上升8.10%-18.50%.6月进口较上年同期增长12.5%,5月进口较上年同期增长19.3%.

11位分析师对贸易收支的预估中值为顺差15.7亿美元,预估值介于顺差11.0-25.0亿美元.6月贸易顺差13.8亿美元,5月贸易顺差12.2亿美元.

观察重点:

台湾通胀在亚洲地区而言依然温和,燃料价格控制等政府措施以及台币走强部分遏制了通胀.

台湾政府已将全年通胀率预估从最初的2.10%调低至1.89%,但仍高于2010年的0.96%.

台湾央行在6月30日宣布调高重贴现率0.125个百分点至1.875%,为2009年1月以来的高位.并称预料下半年通胀可能上升[ID:nCT0460551].市场普遍预期台湾央行在第三季度和第四季度将分别调高利率0.125个百分点,因其对物价的关注超过对全球经济环境的忧虑.