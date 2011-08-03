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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 17:18 BJT

〔新债招标〕中国中冶40亿元一年期短融票面利率5.71%--路透数据

路透北京8月3日电---路透数据NEWISSUED显示,中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)

周三簿记建档的40亿元人民币一年期短期融资券,票面利率为5.71%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

中国中冶 40 40 12 5.71% 交通银行 AAA 8/4 8/5

(1618.HK)(601618.SS) 建设银行

=============================================================================================(完)

--发稿 曹巍浩/钟华; 审校 丁淑琴

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