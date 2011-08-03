安全专家查出迄今最大规模网络攻击

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿8月3日电---安全专家们查出迄今为止最大规模的一系列网络攻击，涉及联合国在内的72家组织、政府与企业。
计算机安全公司McAfee查出了此次网络攻击。该公司认为此次攻击的背後是一个“国家行为体”，但拒绝点名。不过一名听取攻击情况汇报的安全专家称，证据指向中国。
网络攻击的受害者名单涵盖美国、印度、韩国、越南与加拿大等国政府；还包括东南亚国家联盟、国际奥委会、世界反兴奋剂机构等组织；以及从防务承包商到高科技公司等诸多企业。
据McAfee介绍，以联合国为例，黑客们2008年攻入了日内瓦联合国秘书处的计算机网络，秘密潜藏在那里长达近两年时间，搜查了大量的秘密数据。
McAfee威胁研究副总裁Dmitri Alperovitch在周三公布的14页报告中写道：“连我们自己对于受害者的多样化亦感到意外、对作案者的胆大妄为感到震惊。”
“到底怎麽处理这些数据了……很大程度上仍属未知。不过，如果用以制造更好竞争产品，或在一场关键谈判中击败竞争对手（因为已经窃取了对方的记录），即使只用了一点点数据，其损失仍代表着巨大的经济威胁。”（完）
编译：张敏 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。