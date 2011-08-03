(重温稿)《中国公开市场预测》三月期央票发行延续地量,预计中标收益率仍持稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 三个月期央票延续地量发行
* 象征性发行量预示收益率很可能继续持稳
* 资金趋暖,关注明日是否恢复正回购
路透上海8月3日电---中国央行公开市场周四将招标发行10亿元人民币三个月期央票,延续地量水平,而如此象征性的发行量预示央行维稳态度依旧坚定,明天该期央票中标收益率很可能继续持稳.
交易员并指出,目前资金面呈逐渐缓和的态势,央行是否会因此逐步加大资金回笼力度,应关注明日公开市场正回购操作是否恢复.
央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第四周持平于3.0801%;当日央行未进行正回购操作.
"(央票发行)又是10亿,那就摆明了不会动,"北京一银行交易员称.
他指出,由于目前一二级市场利率倒挂的局面仍无改观,央票一级市场需求很弱,为了维稳发行收益率,牺牲发行量也成为无奈之举.
中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,三个月期品种最新收益率报在3.3385%,高于发行收益率约25个基点(bp).
央行周二招标发行的一年央票亦延续10亿元地量水平,发行价96.62元,对应收益率连续五周持平于3.4982%.央行同日没有进行正回购操作.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.
央行公开市场此前连续两周维持净投放,其中上周放量至320亿元.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) 10
(周四) 10
正回购 (周二) --
(周四) 待定
央票到期 240
正回购到期 220
====================================(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。