(重温稿)《中国公开市场预测》三月期央票发行延续地量,预计中标收益率仍持稳

* 三个月期央票延续地量发行

* 象征性发行量预示收益率很可能继续持稳

* 资金趋暖,关注明日是否恢复正回购

路透上海8月3日电---中国央行公开市场周四将招标发行10亿元人民币三个月期央票,延续地量水平,而如此象征性的发行量预示央行维稳态度依旧坚定,明天该期央票中标收益率很可能继续持稳.

交易员并指出,目前资金面呈逐渐缓和的态势,央行是否会因此逐步加大资金回笼力度,应关注明日公开市场正回购操作是否恢复.

央行上周四招标发行的10亿元三个月期央票,中标收益率连续第四周持平于3.0801%;当日央行未进行正回购操作.

"(央票发行)又是10亿,那就摆明了不会动,"北京一银行交易员称.

他指出,由于目前一二级市场利率倒挂的局面仍无改观,央票一级市场需求很弱,为了维稳发行收益率,牺牲发行量也成为无奈之举.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,三个月期品种最新收益率报在3.3385%,高于发行收益率约25个基点(bp).

央行周二招标发行的一年央票亦延续10亿元地量水平,发行价96.62元,对应收益率连续五周持平于3.4982%.央行同日没有进行正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前连续两周维持净投放,其中上周放量至320亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 10

(周四) 10

正回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 240

正回购到期 220

====================================(完)