《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月3日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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国家电网 600 农行及中行等
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中国联通 300 工行及农行等
(0762.HK)
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铁道部 800 工行及农行等
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中石油集团 1,000 工行及农行等
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中国石化 300 工行及农行等
(600028.SS)(0386.HK)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*武钢集团 160 70 12 8/8簿记建档 中国银行 AAA 8/9 8/10
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*中国重汽集团 17 17 12 8/9簿记建档 中信银行 AA+ 8/10 8/11
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深圳燃气 11 3 12 8/5簿记建档 华夏银行 AA+ 8/8 8/9
(601139.SS)
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韵升控股集团 9 5 12 8/9簿记建档 建设银行 AA- 8/10 8/11
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大连装备制造 30 10 12 8/9簿记建档 兴业银行 AA+ 8/10 8/11
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韵升控股集团 5 12 推迟发行 建设银行 AA- -- --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*南方航空集团 50 10 5 8/10簿记建档 光大银行 AAA 8/11 8/12
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中国海运集团 100 40 7 8/5簿记建档 中国银行 AAA 8/8 8/9
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中国黄金集团 30 15 3 8/5簿记建档 北京银行 AAA 8/8 8/9
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内蒙古伊泰集团 45 45 5 8/9簿记建档 中国银行 AA+ 8/11 8/12
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中煤能源 150 5 -- 工商银行 -- -- --
(1898.HK)(601898.SS) 中金公司
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*成都市中小企业1.8 1.8 3 8/10簿记建档 渤海银行 AAA 8/11 8/12
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注:*代表新增.(完)
--整理 钟华; 审校 曾菱/林高丽
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。