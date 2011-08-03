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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 17:30 BJT

〔中港股市〕全球增长疑云打压恒指下跌,黄金类股升势帮助沪指收窄跌幅

* 恒指重挫1.9%,沪综指微跌0.03%

* 出口相关类股受创最重,利丰大跌5%

* 恒指成交量飙升至一个月高位

* 沪市黄金类股帮助大盘削减跌幅,通胀疑虑致成交低迷

路透香港8月3日电---香港出口类股和中资蓝筹股周三下滑,因市场广泛担忧全球经济增长;与此同时沪综指黄金类股上涨,因资金整体流向避险资产,推动金价再创纪录新高.

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