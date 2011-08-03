〔中港股市〕全球增长疑云打压恒指下跌,黄金类股升势帮助沪指收窄跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指重挫1.9%,沪综指微跌0.03%
* 出口相关类股受创最重,利丰大跌5%
* 恒指成交量飙升至一个月高位
* 沪市黄金类股帮助大盘削减跌幅,通胀疑虑致成交低迷
路透香港8月3日电---香港出口类股和中资蓝筹股周三下滑,因市场广泛担忧全球经济增长;与此同时沪综指黄金类股上涨,因资金整体流向避险资产,推动金价再创纪录新高.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。