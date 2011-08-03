〔美国个股〕美银为就房屋止赎纠纷达成和解进行谈判--华尔街日报

路透8月3日电---据华尔街日报(WSJ)援引知情人士的话报导称,美国银行(BAC.N)已向州政府和联邦政府官员表示,希望在未来与抵押贷款服务相关的诉讼问题上得到保护,作为交换条件,该行愿意对部分陷入困境的借款人削减所欠债务.

报导还称,削减债务的范围将包括美银自己的抵押贷款,以及其为民间投资者所提供的服务.

在美国正常营业时间之外的时段,路透无法立即联系到美银置评.(完)