〔美国个股〕美银为就房屋止赎纠纷达成和解进行谈判--华尔街日报

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月3日电---据华尔街日报(WSJ)援引知情人士的话报导称,美国银行(BAC.N)已向州政府和联邦政府官员表示,希望在未来与抵押贷款服务相关的诉讼问题上得到保护,作为交换条件,该行愿意对部分陷入困境的借款人削减所欠债务.
报导还称,削减债务的范围将包括美银自己的抵押贷款,以及其为民间投资者所提供的服务.
在美国正常营业时间之外的时段,路透无法立即联系到美银置评.(完)
--编译 许娜;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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