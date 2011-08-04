〔香港个股〕和黄中期获利料创纪录高位,受益于一次性收益及3G等业务

路透香港8月3日电---和记黄埔0013.HK财报料将显示上半年公司净利创纪录高位,部分归功于其剥离港口资产带来的一次性巨大收益.

分析师表示,公司能源、零售、基础建设及3G业务收入增加,也为公司中期获利同比增长近七倍作出贡献,公司2010年上半年净利为64.5亿港元.

和黄定于周四公布2011年中期财报.公司为长江实业(0001.HK)旗下子公司.

根据汤森路透访问的10名分析师给出的平均预估,和黄料将公布上半年录得净利512亿港元(65.8亿美元),其中包括大约430亿港元的一次性收入.

"除强劲盈利外,我们还希望(中期)股息增加,"时富资产管理联席董事姚浩然表示."我们希望(股息增加)并非一次性的,而是增加派息以回馈股东的开端."

欲浏览和黄过去几年中期业绩图表,请点选:(link.reuters.com/meh92s)

和黄3G电信业务今年进一步复苏,料将从2011年起为公司贡献获利.

花旗研究报告指出,3G业务在上半年料产生13亿港元的未计利息及税项利润(EBIT),而上年同期则为息税前亏损(LBIT)20亿港元.

和黄股价年内迄今已升约13%,而恒生指数.HSI同期则跌4.5%.(完)