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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 18:12 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶扭转跌势并收高,上海期胶持坚激励投资者买盘

路透东京8月3日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三抹去早先跌幅并收高,因上海期胶持坚,鼓舞投资者重新买入,不过对美国经济的担忧令油价和股市下跌,限制期胶涨幅.

TOCOM指标期胶<0#JRU:>1月合约结算价报每公斤391.1日圆,上涨3.9日圆或1%,日内一度跌至382日圆,跌幅达1.3%.

上海期货交易所橡胶主力1月合约<0#SNR:>周三收报每吨35,685元人民币(5,542.698美元),略低于周二收盘价每吨35,725元.该合约周三盘中一度触及36,045元的高位,升幅达1%.今日成交452,264口.

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