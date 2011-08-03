〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶扭转跌势并收高,上海期胶持坚激励投资者买盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月3日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三抹去早先跌幅并收高,因上海期胶持坚,鼓舞投资者重新买入,不过对美国经济的担忧令油价和股市下跌,限制期胶涨幅.
TOCOM指标期胶<0#JRU:>1月合约结算价报每公斤391.1日圆,上涨3.9日圆或1%,日内一度跌至382日圆,跌幅达1.3%.
上海期货交易所橡胶主力1月合约<0#SNR:>周三收报每吨35,685元人民币(5,542.698美元),略低于周二收盘价每吨35,725元.该合约周三盘中一度触及36,045元的高位,升幅达1%.今日成交452,264口.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。