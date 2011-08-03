《企业看点》--8月3日财务活动报导摘要(更新版)

(新增前两则报导)

路透班加罗尔8月3日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 美国彭博社在其网站上引述两位知情人士的话称,全球第二大手机制造商韩国三星电子(005930.KS)正在检视InterDigital的专利组合,此前三星受邀对该公司发起竞购.

* Kontan报纸周三报导称,中国吉利汽车(0175.HK)计划在印尼投资20亿美元,以满足该国消费者对汽车的强烈需求.[ID:nL3E7J30A4]

* 日本经济新闻报导称,五家民间广播业者与广告业巨擘电通(4324.T)将在明年春天联手推出商业化服务,让用户能透过网络电视观赏电视节目和相关网络节目.[ID:nL3E7J23U6]

* 金融时报报导称,对英国唱片公司EMI[LNDONE.UL]的竞购金额可能超过40亿美元(25亿英镑).[ID:nL6E7J22U7]

* IFR报导称,中国在线视频网站土豆网准备本周在美国发起1.20亿美元首次公开发行(IPO).先前在11月的上市计画推延.[ID:nL3E7J306R]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)